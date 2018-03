Central e Sport decidem quem será o primeiro finalista do Pernambucano

DECISÃO

Patativa fez uma campanha surpreendente na primeira fase do Estadual

Central e Sport ficaram no 1x1 na primeira fase

Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Filipe Farias

Twitter: @_filipefarias



A primeira semifinal do Pernambucano tem tudo para ser emocionante. De um lado, o surpreendente Central, que tem se mostrado a equipe mais regular da competição e terminou a primeira fase do Estadual na vice-liderança (atrás só do Náutico); do outro, o atual campeão Sport, que apesar de não ter começado bem o campeonato vem evoluindo.

Mesmo assim, ao contrário de anos anteriores, os rubro-negros não chegam com grande favoritismo. E o que pode tornar o confronto de hoje, às 21h45, ainda mais equilibrado é o fato de se tratar de jogo único e no Luiz Lacerda, em Caruaru, local em que a Patativa está invicta no ano (quatro vitórias e dois empates). Por sua vez, o Leão ainda não venceu fora de casa nesse Estadual.

Outra invencibilidade dos caruaruenses na atual edição do Pernambucano é diante do trio de ferro da capital na competição: vitória contra o Náutico, e empate diante de Santa Cruz e Sport. Fato minimizado pelo treinador do Sport, Nelsinho Baptista. “Aquele primeiro jogo entre Sport e Central foi no início da temporada. Acho que essa partida podemos ser bem melhor, principalmente na questão técnica e na individualidade dos nossos jogadores. Além disso, esse é um jogo de mais importância”, destacou.

MAIS PROBLEMA

Mesmo mostrando confiança na classificação do Leão, Baptista terá de solucionar mais um problema que ganhou ao longo da semana. Com os atacantes Rogério e Leandro Pereira vetados - entregues ao departamento médico - a opção ofensiva para a decisão será o garoto Índio. “Desde a goleada contra o Vitória para cá assumimos uma postura diferente do que a gente vinha praticando, impondo o nosso ritmo e crescendo tecnicamente dentro da individualidade. Isso fez o grupo crescer. Pode mudar uma peça, mas estamos com o padrão definido”, explicou Nelsinho, que só terá o prata da casa Mikael como opção para o ataque no banco. Durval é outro que não viajou, com uma lesão no quadril.







No Central, o treino de ontem foi nos braços da torcida. Dezenas de alvinegros ocuparam uma das arquibancadas do Lacerdão. Viram o técnico Mauro Fernandes comandar o último trabalho antes do jogo de hoje.

FICHA DA PARTIDA - CENTRAL X SPORT

Central: França; Dudu Gago, Danilo Quipapá, Vitão e Charles; Douglas Carioca, Eduardo Erê, Fernando Pires e Júnior Lemos; Leandro Costa e Itacaré (Lucas Silva). Técnico: Mauro Fernandes.

Sport: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Anselmo, Neto Moura e Gabriel; Marlone, Thomás e Índio. Técnico: Nelsinho Baptista.

Local: Luiz Lacerda, em Caruaru. Horário: 21h45. Árbitro: Ricardo Marques (MG/Fifa). Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Neusa Back (SC), ambos Fifa.