Justiça Federal nega pedido de afastamento do ministro da Saúde

O Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE) havia ajuizado uma ação civil pública pedindo o afastamento de Ricardo Barros

Na ação civil pública contra o ministro, a procuradora responsável afirmou que Ricardo Barros assumiu publicamente o interesse político de levar a Hemobrás para o Paraná, seu reduto eleitoral

A 3ª Vara Federal em Pernambuco indeferiu nesta terça-feira (24) o pedido de afastamento do ministro da Saúde, Ricardo Barros, pelo Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE). A decisão ocorre em primeira instância e ainda cabe recurso. O MPF havia ajuizado no dia 19 de outubro uma ação civil pública contra o ministro, que, segundo a procuradora da República Silvia Regina Pontes assumiu publicamente o interesse político de levar a tecnologia de processamento de plasma da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para o Paraná, seu reduto eleitoral.

Em sua decisão, o juiz federal Frederico José Pinto de Azevedo, responsável pelo processo, determinou que o contrato entre a pasta e a Hemobrás fosse mantido e afirmou que é de responsabilidade do ministro cumprir a lei. “Não vejo razão plausível, no atual momento, de deferir o pedido de afastamento do Ministro de Estado da Saúde, já que em um Estado Democrático de Direito os agentes públicos seguem os ditames da lei, e esta determina que uma decisão judicial deve ser cumprida”.

O magistrado determina ainda que o contrato para o fornecimento do fator VIII recombinante seja prorrogado, para assim evitar que os que dependem dos medicamentos sejam prejudicados.

“Convém deixar claro que a Fábrica de Hemoderivados (Hemobras) foi pensada para satisfazer toda a demanda interna do fator VIII, tendo as obras sido iniciadas em 2010 com previsão de operação plena em 2014. Até a presente data, a fábrica não está funcionando de modo pleno, mas são comuns os problemas de administração, as irregularidades em seus contratos e suas obras superfaturadas. Como sempre o Estado Brasileiro afirma que vai ofertar aos seus cidadãos o melhor dos mundos, no fim nada anda e o caos vai deixando o povo descrente em quase tudo e em quase todas as instituições", afirmou o juiz em sua decisão.







Ação Civil Pública

A ação civil pública foi ajuizada pelo MPF contra a União para manter o contrato firmado com a Hemobrás, sujeito a aplicação de multa pelo seu descumprimento caso haja a decisão judicial acatando a ação. A ação também pede o impedimento a transferência de tecnologia de produção do fator VIII recombinante para uma nova fábrica na cidade de Maringá, um pleito do Ministério da Saúde. A fábrica seria construída por U$ 250 milhões que trata-se de um pleito do Ministério da Saúde.

Em agosto, o MPF expediu três recomendações à Presidência da República, à Casa Civil da Presidência e ao Ministério da Saúde para, segundo o órgão, "impedir a adoção de medidas sem embasamento científico, técnico e legal relativas a mudanças na companhia". O órgão recomendou para que não fossem aprovadas ou nomeadas para cargos de gestão na Hemobrás ou Ministério da Saúde qualquer pessoa com vínculo direto ou indireto com empresas privadas interessadas na transferência de tecnologia de processamento de material plasmático ou de produção de hemoderivados.

A outra recomendação determinou que a transferência de tecnologia para o processamento do Fator VIII recombinante, bem como a produção de hemoderivados para o setor privado deve seguir o que estabelece a Lei de Licitações e Contratos ou a legislação que regula a Parceria Público-Privada. Por fim, o MPF recomenda que qualquer hipótese de transferência de tecnologia para processamento de plasma e hemoderivados para outras empresas além das já incluídas neste processo - Shire Farmacêutica Brasil/Baxter Hospitalar e a Hemobrás –, seja devidamente justificada mediante a elaboração de estudos técnicos, legais e científicos.

Em setembro, o MPF conseguiu na Justiça Federal uma decisão em caráter liminar para que o Ministério da Saúde contrate empresa fracionadora de plasma para atuar como parceira da Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobras). O juiz da 3ª vara federal, Frederico José Pinto de Azevedo, deu prazo de cinco dias para que seja apresentado cronograma de atividade para as etapas do processo licitatório, que não podem ultrapassar o prazo final de seis meses, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.