Paulo Câmara trocará sete secretários. Saiba quem deve assumir

Secretários de Paulo Câmara deixarão governo para tentar eleição. Governador escolherá substitutos na próxima semana

Paulo Câmara (PSB) promete que não haverá descontinuidade de ações do Estado com reforma no secretariado

Foto: Roberto Pereira/PSB

Sete nomes do primeiro escalão deixam o governo Paulo Câmara hoje para concorrer nas eleições de outubro. “Provisoriamente, vou colocar os secretários-executivos. E vou discutir isso com mais calma a partir da próxima semana”, anunciou ontem o governador. A principal mudança deve ser a provável acomodação do PSC na Secretaria de Habitação, embora a sigla prefira ter o deputado estadual André Ferreira disputando o Senado. As mudanças atingem postos estratégicos como a Casa Civil, responsável pela articulação política; a Secretaria de Administração, que coordena licitações e a relação com o funcionalismo; e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que abrange o Porto de Suape. Alguns nomes do segundo escalão também irão para a disputa eleitoral, como a secretária-executiva de Saúde, Ana Callou.



Quem assume? Pelas apostas de bastidor, Paulo Câmara deve apostar em técnicos e aliados próximos para recompor o secretariado. José Neto deve assumir a Casa Civil e o ex-presidente da Perpart Rodrigo Amaro pode voltar ao governo como secretário de Administração. Na articulação política, Antônio Figueira deve suceder João Campos na chefia de gabinete. Já o vice-governador Raul Henry, que disputará para federal, deve manter um aliado na pasta de Desenvolvimento Econômico. As apostas estão entre o presidente da Agência Condepe/Fidem, Bruno Lisboa, e o presidente do Porto de Suape, Marcos Baptista. “O governo está andando, tem equipe pronta e pessoas competentes. Não vai haver descontinuidade”, prometeu Paulo Câmara.

