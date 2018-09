AGRESTE

Três homens morrem após colisão entre carro e moto em São João

Um das vítimas conduzia o carro e as outras duas estavam na motocicleta. O trio morreu no local do acidente, na zona rural da cidade

O acidente ocorreu na noite do sábado (15), perto do Sítio Tiririca

Três pessoas morreram após uma colisão frontal envolvendo um carro e uma motocicleta em São João, Agreste do Estado, na noite desse sábado (15). De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar, o acidente ocorreu na PE-177, nas imediações do Sítio Tiririca. As vítimas foram identificadas como Felipe da Silva Barros, 22 anos, Isac dos Santos Lima, 27, e Felipe Alcântara Barbosa, de idade não informada. Dois dos homens estavam na motocicleta, uma Honda Pop 100, o outro conduzia o carro, modelo Celta.



Os três homens eram moradores de São João e morreram no local do acidente. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru, também no Agreste.

