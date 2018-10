Duas pessoas morrem em acidente na BR 424 em Caetés

Agreste

A polícia trabalha com a hipótese de que as vítimas não estavam usando sinto de segurança

Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou

Foto: Divulgação/PRF

Duas pessoas morreram após um grave acidente envolvendo um carro no último fim de semana no quilômetro 70,6 da BR 424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco. No veículo, estavam quatro pessoas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Com o acidente, o condutor do carro e uma passageira tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, também no Agreste, onde receberam atendimento médico.

Ainda segundo a PRF, na parte de trás do veículo, também havia outros dois passageiros, que foram arremessados para fora do carro. A polícia trabalha com a hipótese de que essas duas vítimas não estavam usando sinto de segurança.







Os passageiros arremessados foram uma mulher de 34 anos, que morreu no local, e um homem de 45, que chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

