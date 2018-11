PRF registra seis mortes nas BRs durante Operação Finados

Operação

Os acidentes mais graves ocorreram na última sexta (2) e domingo (4)

Foto: Divulgação/PRF

Mesmo com um dia a menos, a Operação Finados deste ano teve mais mortes nas rodovias federais de Pernambuco do que em 2017. Entre a quinta-feira (1º) e o domingo (4), foram registradas seis mortes nas BRs, enquanto que no ano passado apenas uma pessoa morreu em acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar de o número de mortes ter aumentado, a quantidade de acidentes e feridos diminuiu.

Em 2018, foram registrados 52 acidentes, com 34 feridos. No ano passado, foram 60 acidentes e 44 feridos. Os acidentes mais graves ocorreram na última sexta (2) e domingo (4). Na sexta, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo em uma descida e colidiu de frente com um carro, na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os dois condutores faleceram.







Acidentes e autuações

Já no domingo, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e capotou na BR-232, em Saloá. Um passageiro morreu e três ficaram feridos. A PRF suspeita que as pessoas que estavam no automóvel não estavam utilizando o cinto de segurança. Durante os quatro dias de operação, a PRF fiscalizou 3.107 pessoas e 2.609 veículos. O órgão emitiu 1.214 autuações. Entre elas, foram 66 multas pelo não uso do cinto de segurança; 57 por ultrapassagens em local proibido; 15 pela falta de capacete e cinco pela ausência de cadeirinha para crianças.

A PRF também registrou 545 imagens de veículos com excesso de velocidade. Nos quatro dias, foram realizados 1.005 testes com o bafômetro, que resultaram em 33 autuações e três prisões de condutores sob efeito de álcool. A PRF recolheu 118 veículos, 84 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 27 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH). Quanto ao combate ao crime, quatro pessoas foram presas por porte ilegal de arma, adulteração de veículo e por dirigir sem possuir CNH.