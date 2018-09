Estátua de santo padroeiro de Barreiros é alvo de vandalismo

VILIPÊNDIO RELIGIOSO

O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (18), em frente à igreja no Centro de Barreiros

A imagem foi completamente destruída pelo vândalo.

A imagem de São Miguel, padroeiro de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi destruída no início da manhã desta terça-feira (18). A estátua, que fica no Centro da cidade, media cerca de 70 centímetros e havia sido doada pela prefeitura em janeiro de 2016, data da reinauguração da paróquia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é um morador de rua de 32 anos. O homem estava sob efeito de drogas e, dizendo frases sem nexo, disse que cometeu o delito "em nome da lei".

O pároco Antônio Guilherme, que está há cinco anos à frente da Igreja, contou que providenciará uma réplica da imagem até esta quarta-feira (19), quando será realizada uma carreata para anunciar a abertura da festa do padroeiro, que acontece no próximo dia 29. Por causa do vandalismo, a festividade deste ano terá também um tom de protesto.







"Essa imagem representa a fé do povo, eles passavam, faziam suas devoções. Isso ofendeu pessoas de diversos credos. As pessoas configuram sua fé, seu sofrimento, a esperança e vitória, pois passaram por diversas situações e venceram, era um símbolo para os cristãos", completou o padre.

Outros casos

No último domigo (16), enquanto era realizada uma romaria, o mesmo homem apareceu completamente despido com uma bíblia na mão na tentativa de interromper a peregrinação. Os fiéis puderam seguir com ritual apenas depois da chegada da Polícia Militar.

A destruição de imagens é um crime recorrente em Barreiros. Segundo padre Antônio, a estátua de Nossa Senhora do Rosário, que também fica no Centro, resistiu às cheias de 2010, mas um homem revoltado com a situação quebrou em vários pedaços. A restauração não foi possível e outra imagem foi colocada no local.

