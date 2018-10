Jovem morre afogado em barragem no Agreste

TAQUARITINGA DO NORTE

A vítima teria ingerido bebida alcoólica e entrou na barragem para pescar

De acordo com o pai da vítima, ela ingeriu bebida alcoólica na companhia de alguns amigos antes de mergulhar na barragem

Foto: Reprodução

JC Online





Um homem foi encontrado morto, nesse domingo (30), no fundo de uma barragem no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, Agreste de Pernambuco. Carlos Antônio Santos Silva, de 27 anos, havia desaparecido na represa no último sábado (29).

Bebida alcoólica

De acordo com o pai, o homem ingeriu bebida alcoólica na companhia de alguns amigos e decidiu entrar na parte mais funda da barragem para pescar. Foi neste momento que ele se afogou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda no sábado, mas foi preciso interromper quando o sol se pôs.







O corpo de Carlos Antônio foi encontrado na tarde do domingo, poucas horas após a retomada das buscas, e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.