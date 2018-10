PM prende homem suspeito de receptação e porte ilegal de arma no Agreste

BEZERROS

O suspeito foi detido em casa, na cidade de Bezerros, com armas de fogo e uma moto desmontada

O suspeito foi capturado por policias do 4° BPM quando tentava fugir

Foto: Divulgação / PMPE

JC Online





Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite dessa terça-feira (2), em Bezerros, Agreste de Pernambuco, acusado de receptação. O suspeito estava em uma casa localizada na zona rural do município.

Uma vítima, que teve a motocicleta roubada, informou à polícia o local onde possivelmente estaria o veículo, informação que foi confirmada após diligências.

Tentou fugir

De acordo com a PM, no momento que o efetivo chegou na localidade, o suspeito tentou fugir pelo mato, deixando para trás uma espingarda calibre 36 e dois cartuchos deflagrados, mas foi capturado pelos policiais do 4º BPM.







Ainda de acordo com a polícia, a moto foi localizada já desmontada na propriedade dentro do sítio, onde também estavam um revólver calibre 38 com seis munições juntamente com uma espingarda tipo soca-soca, dois rádios transmissores uma base de carregador e um telefone celular.

O suspeito recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia, onde deve responder por crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo.