Homem é flagrado com R$ 14 mil para comprar votos em Gameleira

CRIME ELEITORAL

Dentro do carro que ele estava foram encontrados diversos panfletos, santinhos e bandeiras do candidato que apoia

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

Foto: Cortesia/PMPE

JC Online





Um homem de 40 anos foi flagrado praticando crime eleitoral no município de Gameleira, na Zona da Mata de Pernambuco. Com ele estavam materiais de campanha política e R$ 14 mil reais, que, segundo confessou à polícia, seriam pagos à militantes que agiam em favor do candidato de apoio.

A Polícia Militar fazia rondas no centro do município, na sexta-feira (5), quando abordou o homem, que dirigia um carro de passeio. De acordo com a Polícia Civil, foi feita uma revista pelos agentes, que encontraram diversos panfletos, santinhos e bandeiras de um candidato.







A quantia em dinheiro estava em envelopes, dentro de uma bolsa, que seria repassada aos eleitores, com forma de compra de voto.

Detido e liberado em seguida

O motorista foi detido pela PM, e encaminhado à delegacia municipal, onde foi ouvido e liberado em seguida. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.