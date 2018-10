Mototaxista é morto a tiros em Petrolândia, no Sertão

VIOLÊNCIA

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime

O crime foi registrado pela 4ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM)

Foto: Reprodução/Google Street View

JC Online





Um mototaxista foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (15), no bairro de Nova Esperança, em Petrolândia, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada como Rogério Silva dos Santos, de 47 anos.

De acordo com testemunhas, uma motocicleta com dois homens se aproximou da vítima, em uma rua não identificada pela PM, e um dos suspeitos disparou diversas vezes contra Rogério, que morreu no local do crime.







Investigações

A polícia ainda não tem informações sobre a motivação e a autoria do crime. O caso, registrado pela 4ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM), será investigado pela Polícia Civil.