Polícia investiga morte de pai e filho a facadas em Belo Jardim

Crime aconteceu nesse domingo (4), no Centro do Belo Jardim

Os corpos foram encontrados na Rua Luiz Monteiro Senhorinho

Foto: Reprodução / Google Street View

Um homem de 40 anos e um adolescente de 17, pai e filho, foram encontrados mortos a facadas em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, nessa domingo (4). O mais velho foi identificado como Valdênio Gouveia de Oliveira.

Com vários ferimentos, o corpo do pai, que também estava carbonizado, e o do filho, foram encontrados em uma casa na Rua Luiz Monteiro Senhorinho, no Centro de Belo Jardim.







Investigação

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito e está investigando o caso. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a localização do suspeito.