PM recupera carga de óleo roubada no Sertão

Segundo a PM, a quantidade de óleo recuperada era tão grande, que foi preciso um caminhão e uma caminhonete para o transporte dos materiais apreendidos

Material foi encontrado na residência do suspeito, no povoado de Caiçarinha da Penha

Foto: Divulgação/Polícia Militar

JC Online





Uma carga roubada de óleo lubrificante foi recuperada na tarde dessa terça-feira (6) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 14° Batalhão da Polícia Militar, após levantamento, foi descoberta a localização do caminhão com o material, que estaria no povoado de Caiçarinha da Penha, no mesmo município, no endereço de um dos suspeitos pelo crime.

Segundo a PM, os agentes foram até o local com a intenção de prender um agricultor, que teria roubado toda a carga junto com outros dois homens. Assim que o efetivo policial chegou ao endereço, o mesmo conseguiu fugir.

A esposa do suspeito, que estava no local, alegou à polícia que não sabia da atividade criminosa do marido e que os dois viviam do plantio de mandioca. Em seguida, a mulher levou os policiais até o depósito, que servia para armazenar a colheita, onde os agentes encontraram os produtos roubados.







No local, foram apreendidos, 189 unidades de óleo hidráulico 68 de 20 litros; quatro unidades de óleo hidráulico 140 GL5 de 20 litros; seis unidades de óleo hidráulico Max 2 turbo 15W40 de 20 litros; um tambor de graxa Graxlub de 200 kg; uma caixa de óleo base Pag 100 com 24 unidades de1 litro; seis baldes de graxa de 10 kg; 101 baldes de graxa de 18 kg; 34 caixas de óleo Supreme 20W50, com 24 unidades de 1 litro, cada caixa; 16 caixas de óleo Hipoide 90 GL4, com 24 unidades de 1 litro, cada caixa, entre outros nove tipos de óleo.

Grande quantidade

Segundo a PM, a carga roubada e recuperada era tão grande, que foi necessário o aluguel de um caminhão e uma caminhonete para ser feito o transporte até a Delegacia de Serra Talhada, onde será feita a adoção das medidas cabíveis.

A polícia, agora, tenta localizar o agricultor que fugiu ao notar que o efetivo estava chegando em sua casa, para que ele leve os agentes até os outros dois suspeitos, ainda não identificados. A Polícia Civil investigará o caso.