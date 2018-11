Corpo de mulher é encontrado dentro de matagal em Gravatá

Homicídio

O corpo da mulher já estava em estado de decomposição e não portava documentos de identificação

Um popular encontrou o corpo por volta das 18h e acionou a polícia. A Polícia Civil da região investigará o caso

Foto: Reprodução / Google Street View

O corpo de uma mulher foi encontrado na noite desta segunda-feira (19) em um matagal, no loteamento Riacho do Mel, em Gravatá, Agreste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o corpo da mulher já estava em estado de decomposição e não portava documentos de identificação.

Uma pessoa encontrou o corpo por volta das 18h e acionou a polícia. Segundo agentes, a mulher que aparentava ter entre 25 e 30 anos e teria sido morta há aproximadamente cinco dias.







Perícia

Ela estava vestida e apresentava um ferimento no rosto. Uma perícia para identifica a causa do ferimento foi solicitada. A Polícia Civil da cidade investigará o caso.