Pai e filho são apreendidos após PM descobrir cultivo de maconha no Agreste

SÃO CAETANO

Segundo a PM, 14 pés de maconha foram encontrados na residência do suspeito, que cultivava a droga junto com o seu filho, que é menor de idade

Apreensão aconteceu na zona rural de São Caetano

Foto: Reprodução/Google Maps

Uma apreensão de entorpecentes foi realizada pela Polícia Militar nessa quarta-feira (21) em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PM, 14 pés de maconha foram encontrados em uma residência localizada no Sítio Onça, na zona rural do município.

De acordo com a polícia, a ação, que faz parte da ‘Operação Crack’, começou após informações vindas do NIAZM-3 de que pai e filho estariam plantando a droga em sua casa para fins de comercialização.

As equipes da PM foram até o local, por volta das 6h, e ao chegarem na residência, descobriram que o homem, de 36 anos, teria fugido. Na casa, os policiais só encontraram a mulher do suspeito e os dois filhos, entre eles o menor de 16 anos que realizava o plantio de maconha junto com o pai.







Durante as buscas pelo terreno, foi encontrado um pequeno acampamento com coberta e vários pés da droga. No local também foram encontrados vários baldes vazios, comprovando a retirada de outros pés de maconha.

Autuação

Com o flagrante, o adolescente, juntamente com a droga, foi encaminhado para a Delegacia de São Caetano para iniciar os procedimentos legais.

Pouco depois, o suspeito e pai do menor se apresentou à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Um Inquérito Policial foi aberto contra o homem de 36 anos, já um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) pela prática de ato infracional foi aberto para o adolescente.