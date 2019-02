GOLPE

Homem tenta aplicar golpe na OLX e termina baleado em Caruaru

Ele havia divulgado um carro no site de vendas, e ao marcar encontro com o possível comprador, anunciou o assalto junto com mais dois comparsas. A vítima reagiu e disparou o tiro, que atingiu a coluna do golpista

Publicado em 13/02/2019, às 10h33









Ele foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, com uma bala alojada na coluna

Foto: Diego Nigro/Arquivo JC Imagem

JC Online

Informações da Rádio Jornal