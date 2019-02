Polícia investiga assassinato de criança e jovem em Cupira, no Agreste

VIOLÊNCIA

Os dois corpos foram encontrados em um terreno por trás do cemitério da cidade

Os dois corpos foram encontrados em um terreno de difícil acesso

Foto: Cortesia

A Polícia Civil está investigando o assassinato de uma criança e de um jovem ocorridos em Cupira, no Agreste de Pernambuco. Os corpos, feridos a tiros, foram encontrados em um terreno de difícil acesso por trás do cemitério da cidade, nas proximidades da barragem de Zé Galego, na manhã da última quarta-feira (20). Segundo as investigações, o crime ocorreu na madrugada do mesmo dia.

Comida encontrada perto dos corpos

As vítimas, ambas do sexo masculino, estavam ao lado de uma garrafa de refrigerante e uma sacola com pão e mortadela. A criança aparentava ter cerca de 12 anos de idade. O jovem, por volta de 18 anos.







Segundo a investigação, o mais jovem apresentava várias perfurações de faca. A outra vítima morreu atingida por quatro tiros. Eles teriam sido atraídos para o local e depois mortos.

Os corpos foram recolhidos para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso está sendo investigado pelo delegado Ighor Nogueira. A polícia afirmou que dará mais detalhes sobre o crime no fim do inquérito.