PRF apreende mais de 176 kg de maconha, munições e duas armas em Petrolina

Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite dessa terça-feira (27), cerca de 176,5 quilos de maconha. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhonete e seria levada até a cidade de Cachoeira dos Índios, na Paraíba.

Os agentes federais realizavam trabalho de fiscalização no km 185 da BR-428, em Petrolina, Sertão de Pernambuco, quando abordaram o veículo. Na vistoria da caminhonete, os PRFs descobriram um fundo falso e nele estavam escondidos 258 tabletes de maconha, uma pistola, um revolver, ambos de uso restrito das forças de segurança. Além disso, também foram encontrados cinco carregadores, 11 munições de calibre ponto 38, 67 do calibre 9 milímetros e 97 munições do calibre ponto 40.







O motorista, de 41 anos, disse aos policiais rodoviários que pegou a caminhonete na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, para levar até a Paraíba, onde teria uma pessoa esperando para lhe informar o destino final da droga. Pelo serviço, receberia a quantia de R$ 12 mil.

Flagrante

O condutor da caminhonete foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material, à delegacia de Petrolina, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.