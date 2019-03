Fazenda da prefeita de Glória do Goitá é alvo de ataque

ZONA DA MATA

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura do município, foram ouvidos disparos de arma de fogo contra a propriedade na noite dessa segunda-feira (11)

Em janeiro, a gestora havia sido ameaçada de morte, mas a polícia não informou se o ataque tem relação com as ameaças

Foto: Cortesia/Divulgação

JC Online





A fazenda da prefeita de Glória do Goitá, Adriana Dornelas Câmara Paes (PR), foi alvo de ataque na noite dessa segunda-feira (11). De acordo com a assessoria de comunicação do município, por volta das 19h os seguranças e a gestora ouviram um barulho suspeito, que parecia ser de arma de fogo, e ficaram em alerta.

Cerca de duas horas depois, um segundo barulho foi ouvido, dessa vez com mais clareza e mais intensidade. As polícias Civil e Militar foram acionadas e as equipes realizaram rondas na região para encontrar o autor ou os autores dos disparos.

A assessoria informou também que ainda não sabe se a chefe do Executivo municipal irá se pronunciar sobre o caso e nem se o ataque tem relação com as ameaças de morte contra a prefeita.







Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o delegado Sylvio Romero está à frente do caso, que ficará sob sigilo.

Ameaças

No dia 25 de fevereiro deste ano, foram publicados prints em uma página no Facebook de supostas conversas realizadas no dia 28 de janeiro em que a prefeita Adriana Paes é ameaçada de morte. Em uma das publicações, um dos suspeitos envolvidos informa que o crime deveria ser consumado ainda no começo de 2019.

Ainda segundo a suposta conversa, um policial militar, envolvido no combate ao tráfico de drogas da cidade, também foi ameaçado de morte.