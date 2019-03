Dois homens são presos com 1.070 maços de cigarros contrabandeados no Agreste

CANHOTINHO

Durante o interrogatório, um dos suspeitos informou que os cigarros abasteceriam o comércio local de Canhotinho

Com os homens foram apreendidos 1.070 maços de cigarros vindos do Paraguai

Foto: Divulgação/PF

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de contrabando de cigarros, na segunda-feira (18), em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Federal (PF), com os homens foram apreendidos 1.070 maços de cigarros vindos do Paraguai.

Ainda segundo a PF, os suspeitos foram detidos pela Polícia Militar (PM), que havia recebido uma denúncia anônima indicando o crime e as características físicas dos suspeitos. Eles foram identificados como Airton Arlindo dos Santos, 42 anos, e José Marcos da Silva, 38.







Como o crime de contrabando só pode ser investigado pela PF, os policiais militares levaram os suspeitos para a delegacia da PF em Caruaru, também no Agreste. No local, os homens foram ouvidos e um dos suspeitos informou que os cigarros abasteceriam o comércio de Canhotinho.

Durante o interrogatório, Airton Arlindo informou que estava vendendo cada caixa de cigarros pelo preço de R$ 800, mesmo sabendo que se tratava de cigarro contrabandeado do Paraguai. Ele também disse que comprou os cigarros para revender na Feira do Paraguai em Caruaru. Já José Marcos disse que estava comprando os cigarros para revender nas feiras locais de Canhotinho e obter um lucro de R$ 200 por cada caixa de cigarro vendida.

Pena

Caso venham a ser condenados, Airton e José poderão pegar penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão.