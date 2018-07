Pediatras são convocados a lutar contra pólio e sarampo em Pernambuco

prevenção

Especialistas são convocados a atuar como agentes de defesa das duas doenças e conscientizar para a vacinação

O chamamento foi feito após a Sopepe participar, na quarta-feira (11), de reunião do Programa Estadual de Imunização

Um batalhão formado por mais de mil pediatras, em Pernambuco, arregaça as mangas para travar uma luta contra duas doenças já erradicadas no País, mas que voltam a assustar autoridades sanitárias, profissionais de saúde e famílias brasileiras. A dupla formada pela poliomielite e pelo sarampo pode lamentavelmente retomar à circulação se a cobertura vacinal, sobretudo entre crianças, não aumentar. Para ambas as doenças, o Ministério da Saúde defende taxa de imunização de 95% do público-alvo, mas as coberturas estão abaixo desse índice na maior parte do Brasil. Esse cenário, que fez acender uma luz vermelha, levou a Sociedade de Pediatria de Pernambuco (Sopepe) a convocar os médicos da especialidade a atuarem como agentes de defesa para reverter os baixos percentuais de cobertura vacinal.

O chamamento foi feito após a Sopepe participar, na quarta-feira (11), de reunião do Programa Estadual de Imunização. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), Pernambuco tem 1.194 pediatras – a terceira especialidade com maior número de profissionais, atrás apenas de cirurgia geral (1.196) e de clínica médica (1.654). O contingente só reforça o pediatra como a principal fonte de referência para a recomendação de vacinação. De 6 a 31 de agosto, quando a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo ganha as ruas de todo o Brasil, os pediatras dos municípios pernambucanos lapidarão a missão de estimular a adesão das famílias à imunização contra doenças que causam graves problemas de saúde e levam à morte.

“Teremos um envolvimento dos colegas da Região Metropolitana e do interior. Vamos reforçar, inclusive, a abordagem às famílias em relação à importância das doses e à checagem do cartão vacinal”, diz o presidente da Sopepe, Eduardo Jorge da Fonseca Lima. Em 18 de agosto, escolhido para ser o Dia D da campanha, pediatras percorrerão os locais de vacinação, em todo o Estado, para contribuir com informações sobre o cumprimento de todos os esquemas vacinais.







A intenção é manter uma imunidade suficiente para as cidades continuarem livres da circulação dos vírus. Em Pernambuco, a baixa cobertura vacinal da pólio (menor do que 50%) é uma realidade em cinco municípios: Cortês, Palmares, Frei Miguelinho, Correntes e Jaboatão dos Guararapes. “É fundamental contar com o engajamento de todos para conseguirmos reverter as baixas coberturas”, frisa Eduardo Jorge.

A vacina contra pólio deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses, na forma injetável, além de aos 15 meses e aos 4 anos, em gotinhas. Já para evitar o sarampo, a indicação é a tríplice viral, que ainda protege contra a rubéola e a caxumba. As doses são feitas em crianças com 12 meses, com um reforço que deve ocorrer aos 15 meses com a tetraviral.