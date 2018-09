ANA publicará valor de tarifas da água do Eixo Leste da transposição

PISF

Pagamento ocorrerá quando Eixo Leste entrar em operação comercial

Eixo Leste da Transposição do São Francisco está em fase de testes desde março de 2017

Foto: Divulgação/Ministério da Integração Nacional

Da Editoria de Economia





A Agência Nacional de Águas (ANA) disse que publicará hoje resolução com o valor das tarifas da água do Eixo Leste da Transposição do São Francisco direcionada a Pernambuco e à Paraíba.

A agência aprovou no início de setembro o Plano de Gestão Anual (PGA), que define o rateio da água do Eixo Leste em 2018. Pernambuco vai receber 0,75 metros cúbicos por segundo de água para abastecer Sertânia, Tabira, São José do Egito, Arcoverde, Pesqueira e comunidades. Já a Paraíba receberá 4,672 metros cúbicos por segundo. Quando iniciar a operação comercial, os Estados vão trabalhar com as quantidades definidas pelo PGA. Para isso, faltam algumas etapas, como a assinatura dos contratos entre as operadoras estaduais e federal, a Codevasf.

“Como o Eixo Leste ainda está em fase de testes, a operação comercial não foi iniciada. A resolução vai trazer quanto Pernambuco e a Paraíba vão ter que pagar por metro cúbico e o valor anual total. Para saber essa última informação, falta a data de assinatura do contrato e do início da operação comercial. O valor total vai ser uma proporção dependendo do período de operação este ano”, explica o superintendente adjunto de Regulação, Patrick Thomas.







OPERAÇÃO COMERCIAL

O prazo estabelecido na outorga concedida pela ANA ao Ministério da Integração para a fase de testes termina no dia 31 de dezembro este ano. A pasta respondeu que vai cumprir o prazo dado pela agência.

“Hoje, Pernambuco recebe pouca água da transposição, algo em torno de 60 litros por segundo. O Estado foi muito prejudicado pela liberação de recursos (do governo federal) para obras como a Adutora e o Ramal do Agreste. O Estado tem muito interesse em participar do Projeto de Integração do São Francisco. Estamos com obras como a Adutora do Moxotó em fase de testes que vai tirar água do Eixo Leste para atender oito municípios. Mas só vamos sentir mudança no abastecimento do Agreste em três anos e meio, com a Adutora e o Ramal do Agreste. Agora, estamos estudando a minuta do contrato para chegar a um entendimento junto com os outros Estados para poder se posicionar de forma conjunta”, comenta o assessor executivo para a presidência da Compesa, Fernando Lôbo.