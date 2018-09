Mais de 168 mil pernambucanos precisam sacar o PIS/Pasep até a sexta

PIS/PASEP

Cotistas de até 59 anos precisam fazer o saque. Depois disto, só pode receber os benefícios quando completar os 60 anos ou se aposentar

Saque pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal

Foto: Bobby Fabisack/JC Imagem

Bruno Vinícius

bsilva@jc.com.br



Na última semana de liberação das cotas dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), mais de 168 mil pernambucanos ainda precisam fazer os saques na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil (BB). Trabalhadores de até 59 anos têm até a sexta-feira (28) para receber os benefícios. Se o cotista não conseguir fazer o saque dentro deste prazo vai ter que esperar completar os 60 anos de idade ou a aposentadoria.

Desde o início da liberação do benefício, em junho deste ano, os dois bancos estatais estão fazendo uma divulgação massiva para que os beneficiários façam o saque das cotas. Apesar disso, R$ 255 milhões ainda não foram sacados pelos cotistas.

Segundo a Caixa e o BB, a primeira coisa que cotista deve fazer é a verificação se tem direito a cotas. “As cotas são destinadas a trabalhadores que foram empregados até o ano de 1988. Para consultar o Pasep, o beneficiado deve visitar o site https://www.bb.com.br/pasep”, explica o diretor de governo do Banco do Brasil, Amauri Lellis. A Caixa disponibiliza o site www.caixa/cotaspis, o canal de atendimento 0800 - 726 - 0207 e o aplicativo Caixa Trabalhador para consulta.







ATENDIMENTO

Os dois bancos criaram canais que vão facilitar o saque das cotas. “Quem quiser sacar o PIS no valor de até R$ 3 mil pode se dirigir até uma das casas lotéricas se tiver um cartão cidadão ou no Caixa Aqui, desde que tenha uma documentação com foto. Quem não possui pode ir em alguma das agências por atendimento comum”, frisa o superintendente regional do banco, Ricardo Tabatchnik.

Para atender os 42 mil cotistas que ainda restam, o Banco do Brasil fez uma ação em que permite que o usuário fazer o saque até em outro banco. A condição para fazer isso é possuir um saldo de até R$ 2,5 mil e autorizar Transferência Eletrônica Disponível (TED).



Por outro lado, a Caixa cogita ampliar o atendimento nas agências da Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com o estatal, na quinta e na sexta-feira, os postos de atendimento devem ampliar em duas horas o funcionamento.