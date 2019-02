Veja lista dos nomes das vítimas do incêndio do CT do Flamengo

TRAGÉDIA

Dentro da unidade atingida pelas chamas, dormiam jogadores do time de base do Flamengo

Christian Esmério e Arthur Vinicius foram os primeiros nomes confirmados de vítimas mortas no incêndio

Foto: Reprodução/Redes Sociais

JC Online

Atualizado às 13h18



Lista de nomes foi divulgada, onde são relatadas as vítimas que estavam no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, no momento do incêndio, na madrugada desta sexta-feira (8).

Mortos

Entre os dez mortos, foram divulgados*, até o momento, apenas os nomes de sete jovens:

Christian Esmério

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Christian era goleiro das categorias de base do Flamengo. Em novembro deste ano, publicou nas redes sociais uma declaração ao time: "Jogar no Flamengo é viver momentos únicos... muito grato a Deus pelo ano maravilhoso, muitas conquistas..", escreveu o jovem.

Arthur Vinicius

O jogador, que completaria 15 anos neste sábado (9), estava na categoria da base do rubro-negro. Ele morava com a família em Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, mas dormiu no local de treinamento. Os parentes estão a caminho do local da tragédia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pablo Henrique da Silva Matos

O garoto, que veio de Minas Gerais para jogar no Sub-17 do Flamengo, também foi uma das vítimas que morreram na tragédia. Pablo é primo do zagueiro Werley, do Vasco.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vitor Isaías

Vitor Isaías, de 15 anos, veio de Florianópolis para conquistar o sonho de ser jogador. Ele atuava como atacante há seis meses pelo clube.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bernardo Pisetta

Bernardo é natural de Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele esteve na cidade onde reside com a família até segunda-feira (4), quando retornou para o Rio, onde tinha compromissos com o Flamengo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Athila Paixão

Áthila, de 14 anos, passou as férias ao lado da família, em Brasília, e retornou ao CT no último domingo (3). Ele jogava no time desde março de 2018.







Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jorge Eduardo

O mineiro completaria 16 anos no próximo dia 14. Jorge chegou no Rio de Janeiro aos 12 anos, e, até completar a idade permitida para morar no Ninho do Urubu (14 anos), morava na casa de amigos. Há quase dois anos o lateral-esquerdo morava no local onde aconteceu a tragédia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

* Outras três mortes, que são confirmadas com vítimas identificadas, só terão o nome divulgados após as famílias serem avisadas do acontecido.

Feridos

Cauan Emanuel Gomes Nunes

O garoto, de 14 anos, é cearense e está há três anos no Rio de Janeiro. Desde o ano passado joga no Flamengo, disputando campeonatos da categoria de base. Ainda não se sabe o estado de saúde.

Francisco Diogo Bento Alves

Dentre os feridos, o goleiro da base do time, de 15 anos, é o que está fora de perigo, segundo divulgou a Secretaria Municipal de Saúde.

Jhonatan Cruz Ventura

O adolescente de 15 anos está entre os sobreviventes mais afetados pelo incêndio. O zagueiro do time de base foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge com 40% do corpo queimando. Na unidade de saúde, passa por uma cirurgia, e de lá deverá ser transferido para o Hospital Pedro II, referência no tratamento de queimados.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O incêndio

Um incêndio deixou dez mortos e três pessoas feridas no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo os bombeiros, dez pessoas morreram e outras três foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com informações da TV Globo, o alojamento abrigava adolescentes que jogavam nos times de base do Flamengo. Parentes estão no local em busca de informações.