De virada, Salgueiro vence Central e avança para semifinal do Estadual

O Salgueiro avançou para as semifinais do Campeonato Pernambucano com gols de Muller Fernandes e Willian Anicete

Salgueiro pega Sport ou Petrolina na semifinal do Pernambucano

Foto: Artes SJCC

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya



O Sertão de Pernambuco está em festa! O Carcará foi superior durante toda a partida e mereceu a vaga nas semifinais do Estadual. De virada, o Salgueiro venceu por 2x1 o Central, nesta quarta-feira, no estádio Cornélio de Barros. Os atacantes Muller Fernandes e Willian Anicete marcaram os gols da classificação. O também atacante Marlon abriu o placar para a Patativa, que não deu trabalho aos sertanejos durante uma das decisões das quartas de final.

Na próxima fase, o Salgueiro aguarda o vencedor da partida entre Sport e Petrolina. (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, ainda não respondeu o Flamengo de Arcoverde sobre o efeito suspensivo da pena da perda de 13 pontos por conta da escalação irregular de um jogador). Se pegar o Leão, joga na Ilha do Retiro. Contra a Fera Sertaneja, decide a vaga na final em casa.

O JOGO

A primeira etapa começou com o Carcará em cima da Patativa. Melhor na partida, o Salgueiro buscou de todos os meios largar na frente. Porém, em um vacilo na defesa, aos 18 minutos, pagou caro. Em boa troca de passes, o meia Murilo Rangel encontrou o atacante Marlon com espaço pelo lado esquerdo. Cria da base do Sport, ele avançou e bateu entre as pernas do goleiro Gideão.

Apesar da vantagem do adversário, o Salgueiro não se intimidou. Teve boas chances na bola parada com o lateral-direito Guilherme e o volante Escuro, que acertou o travessão. Além disso, pressionou também com jogadas em velocidade do trio de ataque Muller Fernandes, Willian Anicete e João Paulo. Esse último, em uma delas, provocou a expulsão do atacante Giovani Rosa.

Se o árbitro Luiz Sobral não tivesse errado, o Central teria acabado o primeiro tempo com dois atletas a menos. Em um lance de ataque do Salgueiro, Willian Anicete partiu livre em direção ao goleiro Jeferson e foi derrubado pelo lateral-direito Dudu. O cartão amarelo era para ser vermelho.







Depois do intervalo, a história do jogo não mudou. Aproveitando a vantagem numérica, o técnico Sérgio China colocou o time todo no ataque e não deixou o Central sair do campo de defesa. Aos 21, Muller Fernandes recebeu cruzamento na grande área e mandou para as redes. Precisando de mais um gol, o Salgueiro não deixou o ritmo cair e seguiu em cima da Patativa. E no último lance do jogo, aos 48, foi premiado. Muller recebeu o lançamento próximo da marca do pênalti, errou o chute e a bola sobrou para Willian Anicete encher o pé e desempatar a partida.

FICHA DO JOGO - SALGUEIRO 2X1 CENTRAL

Salgueiro - Gideão; Guilherme, Jamerson, Igor João e Léo Carioca (Thomas Anderson); Bruno Sena (Renato), Escuro e Tarcísio; Willian Anicete, João Paulo e Muller Fernandes. Técnico: Sérgio China.

Central - Jeferson; Dudu Gago, Yuri, Bruno Oliveira e Daniel; Eduardo Eré, Fernando Pires (Xandão) e Murilo Rangel (Bruno Catanhede); Marlon, Leandro Costa (Janelson) Giovani Rosa. Técnico: Catende.

Local: estádio Cornélio de Barros, Salgueiro-PE. Árbitro: Luiz Sobral. Assistentes: Ricardo Chianca e Marcelino Castro. Gols: Marlon aos 18' do 1ºT, Muller Fernandes aos 21' do 2ºT e Willian Anicete aos 48' do 2ºT. Cartões amarelos: Jamerson (Salgueiro). Fernando Pires, Dudu Gago, Leandro Costa, Eduardo Eré, Jeferson e Marlon (Central). Cartão Vermelho: Giovani Rosa (Central). Público: 1.235 torcedores. Renda: R$ 8.094,00