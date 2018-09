Candidatos sobem o tom e partem para ataque direto no debate da TV Jornal

Debate

Durante debate, Paulo Câmara (PSB), Armando Monteiro (PTB), Maurício Rands (PROS) e Dani Portela (PSOL) não pouparam críticas uns aos outros

Esse foi o primeiro grande debate na televisão, onde os postulantes ao Palácio do Campo das Princesas

Foto: JC Imagem

Atualizada às 13h24

Há menos de duas semanas para as eleições, os candidatos que disputam o Governo de Pernambuco subiram o tom e intensificaram os ataques diretos aos seus adversários no debate da TV Jornal, realizado na manhã desta terça-feira (25). O cenário polarizado entre os candidatos Paulo Câmara e Armando Monteiro, demonstrado nas pesquisas de intenção de voto, foi refletido no debate da TV Jornal, assim como realizado na Rádio Jornal no dia 28 de agosto. Mas aos postulantes em geral, não faltaram questionamentos sobre assuntos polêmicos uns aos outros e frases de efeito nas momentos de embate direto.

Esse foi o primeiro grande debate na televisão, onde os postulantes ao Palácio do Campo das Princesas puderam se dirigir aos eleitores em um cenário onde 10% do eleitorado pernambucano ainda não decidiu em quem votar, de acordo com a pesquisa JC/Ibope/TV Globo divulgada em 17 de setembro.

Participaram os candidatos cujos partidos possuem pelo menos cinco parlamentares no Congresso (Câmara dos Deputados e Senado Federal), conforme regra para participação em debates estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE): o governador Paulo Câmara (PSB), que apresenta 33% das intenções de voto segundo pesquisa Ibope; o senador Armando Monteiro Neto (PTB), que possui 25%; Maurício Rands (PROS), com 2%; e Dani Portela (PSOL), que tem 1% das intenções de voto.

Reforma Trabalhista e cinquentinhas

No embate entre Paulo e Armando, houveram acusações mútuas de que o adversário seria a favor da Reforma Trabalhista. "Você é a fazer de que alguém trabalhe para ganhar menos de um salario mínimo?", questionou Paulo, salientando que Armando votou a favor da PEC. "Vocês sabem que Paulo não sustenta as posições dele. Ele muda em sabor das circunstâncias. Eu tenho aqui um texto em que ele defende a necessidade da reforma trabalhista", rebateu Armando.

Armando, que chegou a afirmar que não pretendia focar no ataque direto ao socialista, disparou que "Paulo vai mudando em favor das circunstâncias". "Vota com Aécio, agora se abraça com Lula. Votou pelo impeachment de Dilma e agora diz que se arrependeu. Paulo é verdadeiramente um camaleão", disparou. "Eu sou contra o trabalhador não ganhe pelo menos um salario no Brasil. Sou contra essa reforma absurda que foi aprovada pelo presidente Temer e teve o voto de Armando", disparou.

Outro tema levantado durante o debate foi a questão dos tributos para as motos de cinquenta cilindradas, as chamadas "cinquentinhas". "Há muito preconceito com essa questão. As cinquentinhas eram isentas. Paulo que passou a cobrar o IPVA, é algo muito recente, quando já havia esse quadro de saúde pública. Vamos olhar o motoqueiro como alguém que trabalha, é um meio de locomoção", disse Armando. "Algumas coisas precisam ser esclarecidas. As cinquentinhas tiveram obrigatoriedade de licenciamento a partir de uma lei federal. Armando não discutiu essa questão no Senado", disparou Paulo.







Maurício Rands

As propostas do candidato Mauríco Rands chamaram a atenção. Parodiando o seu candidato a presidente (Ciro Gomes), ele disse que vai regularizar a situação dos 600 mil pernambucanos que estão com o nome sujo no SPC e Serasa. Caso eleito, também disse que vai construir uma ferrovia ligando Goiana a Suape e duplicar a BR-232 de São Caetano até Petrolina. Ambas as obras são caras e o Estado atualmente está com um déficit das contas por estar gastando mais do que arrecada.

Maurício Rans criticou posicionamento de Armando Monteiro e Paulo Câmara declararem apoio ao ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República, mesmo sabendo, segundo ele, que o verdadeiro candidato era o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT). "No outro debate, você (Armando) e Paulo estavam faltando com a verdade ao proclamar que o candidato de vocês era lula. Você ainda não disse quem é o seu candidato. Talvez porque você tenha palanque desde a estrela desbotada, até Bolsonaro. Quem é o seu candidato a presidente?" disparou Rands. Tem gente que está se pegando em candidatos como se fosse uma espécie de bengala eleitoral. Eu aprendi a andar com minhas próprias pernas. Pernambuco precisa se relacionar bem com qualquer que seja o presidente da República. Meu compromisso maior é com Pernambuco", rebateu Armando.

Ao ser questionado pela candidata Dani Portela (PSOL) sobre a Parceria Público Privada (PPP) com a Companhia Pernambucana de Saúde (Compesa), Rands defendeu a revisão dos contratos do setor público com setor privado no estado. "Saneamento é direito. Eu sou filho de um sanitarista que lutou a vida toda por isso. A ideia de juntar os recursos privados de forma corretas. Temos que criar um modelo para essas PPP's. Se nós pensarmos com a cabeça do passando onde o estado pode tudo não resolveremos os problemas da população. Por isso no meu governo iremos rever os modelos de licitação", disse.

Dani Portela

Ao ser questionada como cumpriria a promessa de realizar mais concursos públicos no Estado, diante do fato do governo estar no limite prudencial de comprometimento da receita com gastos com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Dani fez uma crítica à prática realizada pelos governos de loteamento de cargos. "Se a gente faz uma radiografia dos palanques, a gente vê que o tamanho desses palanques é o tamanho do Estado. Politico que perde a candidatura de prefeito e depois pede cargo", disparou Dani.

A candidata do PSOL afirmou que, apesar do Estado estar no limite prudencial porque, não há uma limitação de gastos com a receita para o pagamento de juros e dívida pública. Ela se disse conta o "projeto de política neoliberal que tem se intensificado em todas pautas de retrocessos nesse últimos anos". "A escolha tem sido de retirada de direitos da classe trabalhadora. Concurso público é o meio sim. Para isso precisamos retomar o crescimento da receita", afirmou.

Veja a galeria do debate da TV Jornal





Galeria de imagens